Генпрокуратура накрывает и Госкомитет по делам беженцев

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре расследовало поступившие материалы о незаконных действиях должностных лиц Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий появились обоснованные подозрения на то, что должностные лица Госкомитета, в 2017 году злоупотребляя своими должностными полномочиями, требовали взятки у многих семей беженцев, проживающих в недостроенном здании Станции скорой помощи на улице Хамзы Бабашова, чтобы незаконно предоставить им квартиры.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.2 (повторное получение взятки).

В настоящее время проводится работа по всестороннему расследованию дела и выявлению всех причастных лиц. Генпрокуратура призывает граждан сообщать о противозаконных действиях на горячие линии «961» и «161».