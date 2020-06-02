Житель Масаллы пытался попасть в Баку в багажнике автомобиля

Как сообщили в пресс-службе МВД, нарушителями оказались жители Масаллинского района Мирджалал Агаев и Керим Мустафаев.

Правоохранительные органы задержали мужчину, пытавшегося в нарушение ограничений проехать в Баку в багажнике автомобиля. Задержан и водитель автомобиля.

Было установлено, что К.Мустафаев заранее договорился со своим знакомым М.Агаевым. Последний, в свою очередь, пообещал перевезти К.Мустафаева в Баку в багажнике автомобиля Opel. Хотя им удалось проехать установленный на дороге Баку - Алят специальный полицейский пост, через несколько километров нарушители были задержаны сотрудниками полиции.

Мирджалал Агаев и Керим Мустафаев были наказаны в порядке, предусмотренном соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях, и арестованы в административном порядке.