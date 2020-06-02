Бизнес-центр в Москве приобрела «дочка» азербайджанской компании
Karat Holding отреагировал на информацию российских СМИ о приобретении недостроенного бизнес-центра «Берников» в центре Москвы.
Ранее российские СМИ сообщили, что Karat Holding приобрел бизнес-центр за 1,47 млрд рублей (более 21 миллиона долларов – ред.).
В самом холдинге эту информацию опровергли.
«За последние годы Karat Holding не приобретал в собственность какую-либо недвижимость и долю какой-либо компании, не производил прямых инвестиций в Российской Федерации. У нашего холдинга есть дочернее предприятие в Российской Федерации, которое и приобрело 20% доли актива бизнес-центра «Берников», - сообщили haqqin.az в Karat Holding.