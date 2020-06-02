Благодаря превентивным мероприятиям, предпринятым Госпогранслужбой Азербайджана совместно с Пограничной охраной Грузии, никаких провокационных действий на территории Государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг» зафиксировано не было. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Напомним, накануне поступила информация о том, что группа граждан Грузии 4 июня планирует осуществить провокационные действия, направленные на нарушение государственной границы.

«Государственная пограничная служба Азербайджана всегда стоит на страже государственных границ», - отмечается в сообщении ГПС.