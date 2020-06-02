Принц Чарльз рассказал о перенесенном коронавирусе

Наследник британского престола принц Чарльз рассказал о том, как перенес болезнь, вызванную коронавирусной инфекцией. Он отметил, что до сих пор находится на самоизоляции в шотландской резиденции в Абердиншире, пишет Daily Mail.

"Мне повезло, что болезнь протекала в легкой форме. Но у меня это было, и я понимаю, через что прошли другие люди", – отметил 71-летний сын королевы Великобритании, добавив, что старается делать "все возможное, чтобы предотвратить этот ужас".

"Чем больше мы разрушаем мир природы, тем больше мы разрушаем биоразнообразие, тем больше мы подвергаем себя опасности", - уверен принц Чарльз.

Чарльз объявил, что запускает The Great Reset Project, который поможет британским предпринимателям выйти из кризиса с новым экологическим подходом к работе.