БТА: пассажироперевозки будут полностью приостановлены

Как сообщили haqqin.az в агентстве, учреждения и организации, которые не могут регулировать перевозки за счет внутренних ресурсов, в случае такой необходимости должны обратиться в Оперативный штаб при Кабинете министров. Предоставление транспортных услуг будет обеспечиваться только на основании соответствующего поручения Оперативного штаба.

Бакинское транспортное агентство (БТА) готово оказывать соответствующую поддержку учреждениям, нуждающимся в транспортном обслуживании в связи с перевозкой сотрудников в период жесткого режима карантина.

В сообщении БТА отмечается, что транспортное обслуживание в связи с обращениями должно быть заранее запланировано. Это важно с точки зрения подготовки транспортных средств, водителей и другого технического персонала.

В связи с введением жесткого режима карантина с 00:00 6 июня по 06:00 8 июня пассажироперевозки по регулярным и экспресс-маршрутам в Баку будут полностью приостановлены, подчеркивается в сообщении

Также отмечается, что 5 июня автобусы регулярных и экспресс-маршрутов будут работать в обычном режиме.