Файез Саррадж: Ливия не намерена вести переговоры с Хафтаром

«Хафтар, который совершает военное преступление, должен понести заслуженное наказание. Я говорю путчистам: это начало вашего конца. Уберите руки от Ливии. Мы не остановимся, пока не покончим с врагом. Мы не дадим их главарю возможности к переговорам, мы считаем его нелегитимным», — сказал Саррадж на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава ПНС поблагодарил Турцию и Эрдогана за поддержку, оказанную его правительству в борьбе против Хафтара, и добавил, что хотел бы, чтобы турецкие компании продолжали работать в Ливии.

Ранее в этот же день Хафтар заявил египетскому правительству, что отказывается от мирных переговоров с ПНС Ливии до отвода турецких военных.