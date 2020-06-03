Роухани о COVID-19: Иранцы должны научиться жить с этой угрозой

Жители Ирана должны научиться жить на фоне угрозы новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сказал президент Хасан Роухани.

По его словам, приоритетом иранского правительства остается здоровье населения, и при планировании социально-экономической программы правительства нужно уделять особое внимание этому вопросу.

«Иранский народ должен знать, что развитие ситуации с коронавирусом пока неизвестно. Мы должны научиться жить с этой угрозой», - сказал Роухани, передает Anadolu.

В свою очередь, министр здравоохранения Ирана Саид Немеки призвал жителей населенных пунктов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 соблюдать санитарно-гигиенические меры.