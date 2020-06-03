Назван срок жизни коронавируса на коже рук
Коронавирус живет на руках человека около десяти минут, поскольку микробиом кожи разрушает его, заявил эксперт российского Центра молекулярной диагностики CMD (клинико-диагностическая лаборатория) Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
«Что касается жизни вируса, возможной на поверхности, попадая на руки, не на перчатки, именно на руки, вирус, в общем-то, разрушается где-то минут через десять, потому что микробиом человеческой кожи уничтожает вирус», – сказал Лебедев в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, отметив при этом, что на медицинских перчатках коронавирус остается дольше, поэтому важно обрабатывать их санитайзером.