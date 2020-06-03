В Британии рассказали, как Елизавета II пряталась в кустах от Чаушеску

Королева Великобритании Елизавета II однажды спряталась от гостя в кустах Букингемского дворца. Гостем этим оказался глава Румынии Николае Чаушеску. Об этом факте рассказывается в новом документальном фильме ITV Our Queen: Inside the Crown, пишет Teller Report.

Инцидент произошел в 1978 году, когда когда тогдашний руководитель Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена прибыли с государственным визитом в Великобританию, пишет Korrespondent.net.

"Королева вывела корги на прогулку и увидела на соседней аллее Чаушеску. Она подумала: "Я, правда, не могу разговаривать с ними". Это был первый и единственный раз, когда королева спряталась в кустах в дворцовом саду, чтобы избежать общения со своими гостями", - рассказал документалист Роберт Хардман.

Это подтвердил и экс-министр иностранных дел Британии лорд Дэвид Оуэн. Он подчеркнул, что королеве тот визит скандального гостя дался тяжело: "Королева мирится с разными людьми, но Чаушеску - это было слишком для нее. Она дала понять, что ей не понравился этот визит".