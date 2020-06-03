Согласно постановлению Кабинета министров от 4 июня 2020 года в рамках ужесточения особого карантинного режима в Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорани и Апшеронском районе, гражданам запрещается покидать места проживания и нахождения с 00:00 6 июня по 06:00 8 июня.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в связи с этим министерство просит жителей указанных населенных пунктов обращаться для получения разрешения на участие в похоронных церемониях близких родственников (родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук, внучка, свекор (тесть), свекровь (теща) по номеру горячей линии МВД 590 80 20 либо в службу 102.

Принятые с 6 по 8 июня обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки, и на каждый из них будет дан ответ. В случае подтверждения родственных связей информация о лице, которому разрешено участие в церемонии, будет учитываться патрульными нарядами и постами полиции.