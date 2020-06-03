Турция пообещала помощь правительству Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал увеличить помощь международно признанному правительству национального согласия Ливии. Об этом турецкий лидер сказал во время встречи с главой ПНС Файезом Сарраджем в Анкаре.

Глава турецкого государства подчеркнул, что Турция не оставит собратьев в Ливии наедине с угрозой наемников и путчистов, отметив, что Анкара будет на всех международных платформах поддерживать усилия правительства Сарраджа по справедливому урегулированию ливийского конфликта, передает Anadolu.

Президент Турции также сообщил, что по итогам переговоров с главой ливийского правительства принято решение о расширение сфер сотрудничества в Ливии: «Турция и Ливия планируют углубить взаимодействие, в том числе по вопросу разведки и бурения месторождений в Восточном Средиземноморье», передает Anadolu.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Халифа Хафтар не может принимать участия в переговорах по ливийскому конфликту. «Лицо, чьи действия постоянно угрожают будущему Ливии, не вправе быть представленным за столом переговоров», - сказал турецкий лидер.