Azercell Telegram Bot - ваш новый путеводитель по цифровому миру

Новый сервис, отличающийся простотой использования, предоставляет возможность осуществлять ряд операций, не прибегая к услугам офисов обслуживания клиентов.

Лидер мобильного рынка страны ООО Azercell Telekom в очередной раз обогащает портфель цифровых продуктов и предлагает инновационную услугу Telegram Bot.

Воспользоваться услугой очень просто: необходимо загрузить мобильное приложение Telegram, поддерживающее операционные системы iOS и Android, соответственно в App Store или Play Store, и выбрать команду Start, перейдя по ссылке https://bit.ly/azercellbot. В ответ Bot предложит абонентам меню из семи разделов.

Мой номер: Воспользовавшись соответствующим мобильным номером и паролем от Kabinetim, абоненты могут получить информацию о номере и осуществлять различные операции, такие как управление текущим тарифом/интернет-пакетом, а также ознакомиться с текущим балансом.

Тарифы: Подробная информация и способы подключения к тарифной базе Azercell.

Услуги: Подробная информация и способы подключения к локальным и роуминг-услугам Azercell.

Интернет: Подробная информация и способы подключения к интернет-пакетам Azercell.

Azercell+: Подробная информация и способы подключения к цифровым решениям нового поколения Azercell.

Кампании: Подробная информация и способы подключения к разговорным и интернет-кампаниям Azercell.

Свяжитесь с нами: В этом разделе абоненты могут воспользоваться услугой определения "ближайшего представительства Azercell", отправив текущее местонахождение или перейти в портал онлайн абонентской службы.

Azercell, нацеленный предоставить своим абонентам лучший клиентский опыт, намерен расширять функциональные возможности новой услуги Telegram Bot.

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