Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 21:24

Туристический бизнес в мире в результате пандемии не просто просел - эта сфера практически обратилась в руины. После закрытия границ, прекращения авиа-, авто- и железнодорожного сообщения между странами офисы туристических компаний и фирм опустели, сотрудники отправлены в отпуск, уволились и стали искать другие средства к существованию. Сейчас, когда в разных европейских странах понемногу смягчаются карантинные меры, затеплилась надежда на восстановление разрушенной отрасли отдыха. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью телеканалу TV3 тоже подал сигнал с оптимистическими нотами. Он высказался в том ключе, что еще до середины июня Европа сможет снова стать «свободной для путешествий». Три страны Балтии вот уже полмесяца как открыли границы между собой.

И сразу оживились поездки граждан этих стран друг к другу. Тем более что согласно договоренностям между правительствами путешествующим не нужно отсиживать две недели по приезде домой. Вернулись на маршруты автобусы международных линий, вновь «задышал» этот популярный в Балтии и недорогой вид передвижения. В Евросоюзе в середине июня будет проходить совещание по вопросу открытия границ для граждан третьих стран. Один из евродепутатов от Эстонии Урмас Паэт, по информации BNS, считает, что пора открыть границы во всем Евросоюзе, раз уж Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний утверждает, что закрытие границ не помешало распространению коронавируса, но нанесло тяжелый удар по экономике континента. Одним из условий положительного решения и открытия шенгенской визы для граждан вне этой зоны, без обязательной последующей 14-дневной самоизоляции, является то, чтобы число случаев заболевания коронавирусом в стране, из которой выехал турист, не превышало 15 на 100 тысяч населения. Правительство Латвии рассматривает возможность такого открытия для жителей других, кроме соседей по Балтии, государств. По мнению латвийского министра, список таких стран может меняться в зависимости от текущей ситуации с COVID-19 в них. Правительство Германии рассматривает возможность отмены ограничений на поездки для граждан 31 европейской страны с 15 июня. Кроме 26 стран Шенгенской зоны, в списке Исландия, Швейцария, Норвегия, Великобритания и Лихтенштейн. В России представители туристической отрасли уже высказывают осторожный оптимизм, утверждая, что летний сезон поездок россиян за границу состоится. По некоторым данным, вскоре в Москве начнется работа визовых центров разных стран и выдача виз по разным направлениям. Эти учреждения и диппредставительства, например, Греции, Италии и Испании откроют двери 15 июня, а вот Латвия рассчитывает это сделать раньше других — 9 июня. Пока нет туристического потока из-за границы, в Латвии оживился местный туризм. Многие жители этой страны сели на велосипеды и отправились путешествовать по живописной провинции. Благо здесь очень много объектов, для любования которыми нет необходимости тратить большие деньги.

На территории Латвии сохранилось немало средневековых рыцарских замков, дворянских усадеб, здесь на границе с Беларусью и Россией есть регион с тысячей озер, немало пещер, лесных троп. В Риге я уже видел небольшую группу местных жителей во главе с гидом, который рассказывал о достопримечательностях и страницах истории столицы. Одна предприимчивая семейная пара начала свой бизнес — сплав на байдарках по самой крупной реке Латвии — Даугаве и прогулки на этих плавсредствах по городскому каналу в центре Риги. И спрос на такой вид туризма уже есть.