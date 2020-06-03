Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обратилась к своим избирателям через Facebook и Twitter

В связи с введением в Азербайджане в конце недели жесткого карантинного режима председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обратилась к гражданам страны. Обращение опубликовано на страницах С.Гафаровой в Твиттере и на фейсбуке.

"Дорогие, уважаемые соотечественники! В нашей стране, как и во всем мире, ведется всесторонняя борьба с коронавирусом и угрозами, вызванными этим вирусом. Все необходимые государственные структуры мобилизованы в рамках мер, которые начиная с февраля 2020 года принимаются в стране с целью сдерживания коронавирусной инфекции. Президент Азербайджана продемонстрировал твердую политическую волю для сведения к минимуму возможного негативного воздействия вируса на страну, дал соответствующие указания для формирования эффективного механизма регулирования.

К сожалению, несмотря на положительные результаты, поэтапное смягчение режима особого карантина с 27 апреля, несоблюдение установленных правил и рекомендаций по изоляции привели к резкому росту числа инфицированных в последние дни. Поэтому, согласно постановлению Оперативного штаба с 00:00 6 июня по 06:00 6 июня в Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорани и Апшеронском районе вводится жесткий режим карантина.

Поскольку соблюдение указанных в постановлении требований является обязательным, прошу каждого моего соотечественника как азербайджанка и председатель Милли Меджлиса: выполните свою важную миссию, чтобы как можно скорее спасти наш народ от этого бедствия, соблюдайте установленные требования и данные рекомендации, подумайте о себе, членах семьи и близких, а также об окружающих людях, не позволяйте, чтобы это бедствие распространилось еще шире", - говорится в обращении спикера азербайджанского парламента.