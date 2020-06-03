Ильхам Алиев: «Люди неделями не могли получать справки. Просили взятку!»

«Одной из основных особенностей Службы ASAN является то, что эта служба смогла защитить людей от взяточничества и коррупции в сфере общественных услуг. А сфера общественных услуг, можно сказать, была одной из самых коррумпированных. Чтобы получить одну справку, которая должна была быть им предоставлена в рамках закона, люди неделями, а иногда и месяцами ходили по кабинетам, просили чиновников и во многих случаях получали нужный им документ за взятку», - заявил в своей речи президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии комплекса ASAN Həyat в Агджабеди, сообщает АзерТАдж.

Глава государства подчеркнул, что вот уже несколько лет эта практика в Азербайджане полностью искоренена.