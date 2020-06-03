Ильхам Алиев: «Люди неделями не могли получать справки. Просили взятку!»
«Одной из основных особенностей Службы ASAN является то, что эта служба смогла защитить людей от взяточничества и коррупции в сфере общественных услуг. А сфера общественных услуг, можно сказать, была одной из самых коррумпированных. Чтобы получить одну справку, которая должна была быть им предоставлена в рамках закона, люди неделями, а иногда и месяцами ходили по кабинетам, просили чиновников и во многих случаях получали нужный им документ за взятку», - заявил в своей речи президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии комплекса ASAN Həyat в Агджабеди, сообщает АзерТАдж.
Глава государства подчеркнул, что вот уже несколько лет эта практика в Азербайджане полностью искоренена.
«Это показывает, что там, где есть сильная воля, продуманная политика и усовершенствован исполнительский механизм, всегда будет результат.
Вы знаете, что Служба ASAN была создана по моей инициативе и на основании моих указаний расширила свою деятельность. Однако создателями Службы ASAN являетесь вы, молодежь – руководители Службы ASAN и сотрудники. Сейчас мы создали такую совершенную систему, что по праву можем ею гордиться. Поэтому Служба ASAN является не просто центром услуг, это внедрение совершенно нового мышления, применение совершенно новой философии в общественных отношениях. Эта инициатива, полностью совместимая с современным развитием нашей страны, большой проект. Конечно же, работающие здесь люди своей службой и своими делами подняли Службу ASAN на высокий уровень. Потому что даже самый лучший проект, лучшая инициатива, если она не реализована должным образом, не будет эффективной», - сказал президент Ильхам Алиев.