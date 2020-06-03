Наиболее пострадавшая экономика Европы требует финансовых вливаний, а обычные жители, занятые в производстве, и особенно в сфере туризма, - реальной поддержки. Государство обещает выплачивать наиболее социально незащищенным семьям, доход которых ежегодно не превышал 15 тысяч евро, в течение двух месяцев от 400 до 800 евро.

Страна на Апеннинском полуострове, которая одной из первых приняла жестокий удар коронавируса, потеряв около 32 тысяч человек, постепенно выходит из пике. Несмотря на то, что ежесуточно здесь фиксируется около 500 новых заболевших, правительство предпринимает меры по оживлению экономики, возвращению к нормальной жизни, вводя смягчения ограничений на время пандемии.

Акция началась с 4 мая, но пока неясно, как долго продлится. Претендент должен заплатить вначале всю сумму, а потом представить счет за покупку в министерство среды и лишь после получить компенсацию.

Условие льготы таково, что субсидии распространяются на совершеннолетнего гражданина и на одно транспортное средство для такового. Помощь от государства в таком случае составляет 60 процентов от цены. Бонус будет доступен жителям тех городов Италии, население которых составляет не менее 50 тысяч человек.

Именно потому крупнейшее итальянское бизнес-издание Il Sole 24 Ore прогнозирует, что благодаря естественной возможности дистанцирования на двухколесном средстве передвижения в стране будет продано примерно на 400 тысяч велосипедов и электросамокатов больше, чем год назад.

Как только она прозвучала в публичном пространстве, стремительно вырос интерес к возможности купить велосипед или электросамокат, частично оплатив недешевую покупку. Вторую часть субсидирует государство.

Беда в том, что за время пандемии многие итальянцы лишились доходов, потратили сбережения. Потому для сотен тысяч инициатива правительства будет согласно поговорке «Близок локоть, да не укусишь».

Справедливости ради, министерство пока еще разрабатывает интернет-платформу, через которую будет осуществляться привлекательная инициатива. После введения ее в действие субсидию можно будет получить в велосипедном магазине в момент покупки, а торговец получит компенсацию напрямую от государства.

Латвийская журналистка Ивета Корнеева, многодетная мать, которая живет в Риме, рассказывает изданию la.lv о том, что ее сын-подросток выразил желание приобрести электросамокат по льготной цене, чтобы на нем ездить в школу.

Но дорога туда и обратно пролегает по очень оживленным магистралям столицы, и семья не уверена в безопасности его передвижения по городу. К тому же, не исключено, что оставленное у школы транспортное средство могут просто украсть, что в Италии обычное дело.

Власти призывают итальянцев путешествовать по стране в отсутствие иностранных туристов. Музеи, достопримечательности уже открыты с конца мая для посещения с условием соблюдения дистанции.

Чтобы стимулировать граждан страны, правительство выделило деньги на так называемый бонус выходного дня в размере 2,4 миллиарда евро. Он предусмотрен прежде всего для семей, годовой доход которых не превышает 40 тысяч евро. При этом одинокие жители получат по 150 евро, женатые пары - по 300 евро, а семьи из трех и более человек - по 500 евро.

И этот бонус тоже пока еще не активен. Власти говорят, что он будет задействован с 1 июля. Предполагается, что 80 процентов бонуса можно будет использовать для размещения в отеле, кемпинге или турагентствах, а оставшиеся 20 процентов в качестве скидки по налогам в следующем году.

Сейчас из списка услуг, где может использоваться бонус, исключены такие интернет-сайты, как Airbnb и Booking.

Журналистка сомневается, что ее семья воспользуется этим предложением. Летний отпуск итальянцы обычно планируют еще в августе. Потому ночевку в домике в горах уже забронировали именно через Airbnb. А если то же самое сейчас искать через местное агентство, то надо заплатить в два раза дороже, и бонус в 500 евро тут не поможет сэкономить. Она выражает надежду, что, может быть, осенью удастся съездить во Флоренцию, используя этот самый бонус.