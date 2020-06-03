В последнее время звучат голоса о необходимости и возможности приема в число участников военного альянса Грузии и Украины. В Германии вопрос национальной безопасности и участия в НАТО всегда вызывает острые дебаты в бундестаге.

После известных событий 2014 года Североатлантический альянс, тщательно оценивая ситуацию на востоке Европы, принял и продолжает принимать новые меры по укреплению своей обороноспособности и безопасности на восточном фланге НАТО.

Уже несколько десятилетий назад Североатлантический союз обещал сохранить на территории страны ядерное оружие из арсеналов США, как инструмент сдерживания.

Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в интервью газете Farnkfurter Allgemeine Zeitung, поддерживая это решение, отметил, что только участие Германии в ядерной доктрине обеспечит и в дальнейшем Берлину занимать место за столом, где принимаются стратегические решения альянса.

По данным Defence News, на территории Германии находятся 20 ядерных бомб B61, которые размещены на военно-воздушной базе в Бухеле, земля Рейнланд-Пфальц.

Недавно в бундестаге разразились острые дебаты по участию Германии в стратегии ядерного сдерживания НАТО. Это произошло после того, как министерство обороны предложило закупить новые самолеты «B18” в количестве 30 машин вместо истребителей «Tornado”, ресурс которых истечет к 2030 году.

Лидер фракции социал-демократов в парламенте Германии Роль Миценич выразил желание, чтобы Германия вышла из ядерного соглашения НАТО, утверждая, что это соглашение «пережило свою полезность».

Однако у генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга другое мнение.

«Хоть НАТО и считает свое ядерное сдерживание прежде всего политическим инструментом, Россия тесно интегрировала свой ядерный арсенал — это военная стратегия», - сказал Столтенберг, и продолжил. - «Россия разместила свои оснащенные ядерными боеголовками ракеты в Калининграде, который находится в 500 километрах от Берлина. Это угрожает союзническим - Дании, Польше и Румынии ядерными ударами. Россия силой и незаконно аннексировала часть Украины, границы которой ранее обязалась признавать в обмен на отказ Украины от оборонительного ядерного оружия».

Позицию руководителя НАТО разделяет и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр, которая тоже считает, что существующее геополитическое напряжение — это веский аргумент для сохранения ядерного оружия США в Германии.

«Пока все еще есть ядерное государство, которое не хочет совместных ценностей с нашим обществом, нам нужна сильная позиция для переговоров», - сказала она в интервью газете Die Zeit.

«Доктрина совместного участия возможного ядерного сдерживания НАТО служит этим целям. Те, кто хочет отказаться, ослабляет нашу безопасность», - подчеркнула министр.

Аналитики не зря считают, что имея в виду историю Германии ХХ века, любые дискуссии в бундестаге на военные темы, особенно связанные с ядерным вооружением, весьма чувствительны.

Но пока что, правящим правым удается настаивать на своем. В том числе, и по ядерному вопросу.