Решение судьбы нефти отложили

Страны ОПЕК+ приняли решение перенести дату заседания технического комитета: судьба нефти, как предполагается, будет решаться 17 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два информированных источника.

В то же время нет ясности по общей министерской встрече. Планировалось, что она пройдет позднее техкомитета, но с этим пока не все согласны, указывает агентство. Изначально заседание техкомитета планировалось на 5 июня.

Источник ТАСС в ОПЕК сообщил, что заседание технического комитета ОПЕК+ перенесено с 5 на 17 июня, а министерского мониторингового комитета - с 8 на 18 июня. При этом источник сказал, что дата проведения основной министерской встречи пока не назначена, предварительно - также середина июня.

Страны ОПЕК и присоединившиеся к ним участники сделки, главным образом Россия и Саудовская Аравия, планируют продлить срок действия нынешнего соглашения по сокращению добычи, истекающий в конце июня, как минимум еще на месяц. Однако стороны еще не пришли к соглашению об изменении параметров.