Ильхам Алиев: «Каждый сигнал о чиновнике будет проверен»

«С помощью системных институциональных мер мы сужаем область коррупции и теневую экономику. Однако, наряду с этим, принимаются и будут приниматься административные меры и меры наказания», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии комплекса ASAN Həyat в Агджабеди, сообщает АзерТАдж.

«Я могу сказать, что в тысячах писем, адресованных мне, наша борьба с коррупцией и взяточничеством удостаивается очень высокой оценки. Граждане ценят это, им это нравится, и мы видим, что с мест исходят все больше и больше сигналов.

Я хочу сказать еще раз, что обязательно должен быть общественный контроль. Каждый сигнал о чиновничьем самоуправстве будет проверен. Естественно, эти сигналы должны быть справедливыми. Здесь нельзя допускать клеветническую кампанию и подходить спонтанно. Каждый сигнал будет серьезно проверен. Потому что не исключено, что кто-то может распространять лживую информацию. Кому-то кто-то не нравится, и можно оклеветать, такие случаи есть. Поэтому, в первую очередь, должны быть обеспечены справедливость и общественный контроль. Я уверен, что и в борьбе с коррупцией и взяточничеством мы станем победителями», - сказал Ильхам Алиев.