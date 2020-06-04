США подготовили новые санкции против «Северного потока-2»

Сенаторы США внесли на рассмотрение законопроект об ужесточении санкций против российского газопровода «Северный поток-2».

Авторы законопроекта предлагают ввести новые ограничения на работу судов-трубоукладчиков, участвующих в реализации проекта. По их мнению, принятых ранее ограничительных мер недостаточно, потому что российское руководство «продолжает попытки обойти эти санкции», передает Росбалт.

Предусмотрены ограничения для компаний, которые обеспечивают страховку судов, их техническое обслуживание и установку на них специального оборудования. Чтобы не допустить завершения строительства, США намерены ввести санкции против портов, принимающих указанные суда.

В Вашингтоне вновь назвали проект газопровода «геополитическим оружием России» и «ловушкой для Европы».

Санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», США ввели в декабре 2019 года. Они предполагают, что американские счета компаний, подпадающих под ограничения, будут заблокированы, их представителям также не разрешат въезжать в США. Российские власти тогда говорили, что достроить «Северный поток-2» можно своими силами.