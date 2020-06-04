Меркель: вакцина от COVID-19 должна быть доступной для всех

Доступ к вакцине от коронавируса не должен зависеть от страны проживания того или иного человека, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на видеоконференции Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

«Вакцины должны быть доступны во всем мире», — цитирует РИА Новости Меркель.

По ее словам, вирус, который распространился по всему миру, может быть побежден только благодаря совместной работе. Она добавила, что необходимо укрепить ключевых игроков в сфере здравоохранения.

Канцлер ФРГ также подчеркнула, что в ходе пандемии COVID-19 нельзя забывать и о вакцинации детей от других болезней, поэтому Германия продолжит поддерживать GAVI в работе по вакцинации, выделит с этой целью 600 миллионов евро в следующие пять лет.