Коронавирус не помеха: миллиардеры США разбогатели на $565 млрд

Богатейшие люди США, в том числе глава Amazon Джефф Безос и основатель Facebook Марк Цукерберг, с 18 марта в совокупности стали богаче на 19%, или на 565 млрд долларов, подсчитал Institute for Policy Studies.

«В период между 18 марта и 4 июня общее состояние миллиардеров США выросло на 565 млрд долларов, рост составил 19,15%. Рынки выросли, но личное состояние у некоторых поднялось значительно сильнее», – приводит данные IPS РИА Новости.

Вместе с этим некоторые американские миллиардеры с начала 2020 года стали беднее, особенно те, кто связан с нефтегазовым сектором, отметили в IPS.

Состояние Безоса с 18 марта выросло на 36,2 млрд долларов, Цукерберга – на 30,1 млрд. Богатство основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска увеличилось на 14,1 млрд долларов.

В то же время, по данным Минтруда США, за тот же рассматриваемый «коронавирусный» период 42,65 млн человек в Соединенных Штатах подали заявки на пособие по безработице. Если с начала года и до середины марта в среднем за неделю такие заявки подавали 200 тыс. человек, то в марте 2020 года показатель поднялся до рекордных 6,87 млн.