Мировое сообщество собрало почти $9 млрд на вакцины
Мировое сообщество обещало выделить в общей сложности 8,8 млрд долларов на программы, призванные сделать вакцины от опасных для жизни заболеваний доступными во всем мире.
Как сообщает Дойче велле, главы государств и правительств в ходе виртуальной конференции доноров для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) подчеркнули, что инфекционные заболевания не знают границ и потому необходимы солидарность и совместные усилия.
На собранные в ходе виртуального саммита Global Vaccine Summit 2020 средства в ближайшие пять лет планируется провести вакцинации в развивающихся странах против таких заболеваний, как корь, менингит, туберкулез, полиомиелит и столбняк.
Участникам форума удалось собрать даже больше денег, чем планировалось: в GAVI надеялись на сумму в размере 7,4 млрд долларов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в завершение саммита констатировал, что совместными усилиями можно победить болезни. Великобритания – одна из крупнейших доноров GAVI. Она обещала выделить этому альянсу около 1,83 млрд долларов.