Мировое сообщество собрало почти $9 млрд на вакцины

Мировое сообщество обещало выделить в общей сложности 8,8 млрд долларов на программы, призванные сделать вакцины от опасных для жизни заболеваний доступными во всем мире.

Как сообщает Дойче велле, главы государств и правительств в ходе виртуальной конференции доноров для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) подчеркнули, что инфекционные заболевания не знают границ и потому необходимы солидарность и совместные усилия.