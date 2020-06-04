Мировое сообщество собрало почти $9 млрд на вакцины

Мировое сообщество обещало выделить в общей сложности 8,8 млрд долларов на программы, призванные сделать вакцины от опасных для жизни заболеваний доступными во всем мире.

Как сообщает Дойче велле, главы государств и правительств в ходе виртуальной конференции доноров для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) подчеркнули, что инфекционные заболевания не знают границ и потому необходимы солидарность и совместные усилия.

На собранные в ходе виртуального саммита Global Vaccine Summit 2020 средства в ближайшие пять лет планируется провести вакцинации в развивающихся странах против таких заболеваний, как корь, менингит, туберкулез, полиомиелит и столбняк.

Участникам форума удалось собрать даже больше денег, чем планировалось: в GAVI надеялись на сумму в размере 7,4 млрд долларов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в завершение саммита констатировал, что совместными усилиями можно победить болезни. Великобритания – одна из крупнейших доноров GAVI. Она обещала выделить этому альянсу около 1,83 млрд долларов.

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