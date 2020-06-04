В Армении предложили выделить здание парламента для больных COVID-19

Недостаток свободных коек для больных COVID-19 можно решить с помощью муниципальных зданий в Армении, сказал глава политической инициативы «Во имя республики», депутат Арман Бабаджанян.

Бабаджанян, в частности, предложил при необходимости выделить муниципальные здания для нужд врачей и зараженных коронавирусом граждан. Более того, депутат предложил при необходимости выделить для этого здания мэрий, областных администраций и даже Национального собрания, передают Новости-Армения

Также Бабаджанян предложил своим коллегам по законотворческой деятельности выходить после работы на улицы страны и помогать полицейским и врачам по мере сил и возможностей.

За последние сутки в Армении COVID-19 заразились почти 700 человек. Это новый рекорд с момента введения в стране режима чрезвычайного положения.