Скандал о контрабанде сигарет: главный финансист Пашиняна подал в отставку
Председатель Комитета государственных доходов (КГД) Армении Давид Ананян подал премьер-министру Николу Пашиняну прошение об отставке. Об этом высокопоставленный чиновник сообщил на своей странице в Facebook.
«С целью развеять муссируемые в СМИ слухи хочу сообщить, что сегодня подал премьеру заявление об освобождении с работы», — цитрует Sputnik Армения главного налоговика страны.
Давид Ананян был назначен на должность главы КГД Армении 18 мая 2018 года, после «бархатной революции» в республике.
Отставка Ананяна с должности главы Комитета госдоходов Армении для многих стала неожиданностью, отмечает издание. Никаких объяснений главный налоговик не дал, а премьер-министр Никол Пашинян, который никогда не медлит с высказываниями, пока не отреагировал на эту отставку.
Местные СМИ связывают решение Ананяна с недавним скандалом о контрабанде сигарет из республики. В конце апреля появилась информация о том, что в Краснодаре ФСБ совместно с таможней и погранслужбой задержала воздушный борт МЧС Армении, на котором транзитом провозили 40 тонн сигарет. Затем в СМИ появилась информация о задержании партии армянских сигарет в Воронеже. Политические оппоненты Пашиняна утверждают, что к контрабандным поставкам сигарет под видом «товаров народного потребления» причастны некоторые лица из ближнего окружения главы армянского правительства.