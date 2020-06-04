Скандал о контрабанде сигарет: главный финансист Пашиняна подал в отставку

Председатель Комитета государственных доходов (КГД) Армении Давид Ананян подал премьер-министру Николу Пашиняну прошение об отставке. Об этом высокопоставленный чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

«С целью развеять муссируемые в СМИ слухи хочу сообщить, что сегодня подал премьеру заявление об освобождении с работы», — цитрует Sputnik Армения главного налоговика страны.