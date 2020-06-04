Ученые узнали, почему люди полнеют с возрастом

С возрастом люди часто испытывают проблемы с лишним весом. Почему так происходит, попытались разобраться шведские и французские исследователи, пишет Change.

В течение 13 лет специалисты проводили исследование, изучая данные добровольцев: ученые анализировали липидный метаболизм, то есть следили за обменом жиров и жироподобных веществ в организме испытуемых. Выяснилось, что с возрастом у них снижалась скорость обмена липидов, а средний вес увеличивался на 20%, передает Росбалт.

По словам экспертов, к увеличению массы приводило именно замедление липидного обмена, который наблюдался в процессе старения.

Процессы в жировой ткани регулируют изменение массы тела с возрастом таким образом, который не зависит от других факторов, заключили ученые. В то же время они подчеркивают, что липидный метаболизм можно ускорить — для этого нужно увеличить физическую нагрузку.