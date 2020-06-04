«За исключением ограниченного числа сотрудников и разрешенных организаций, а также их транспортных средств, в субботу и воскресенье населению полностью запрещено покидать свои дома, вводится полный запрет на движение общественного транспорта.

Те, кто в субботу и воскресенье выйдет из дома, могут быть оштрафованы и арестованы, сказал в программе Hədəf на телеканале AzTV начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев.

Пусть никто не думает, что если у меня есть разрешение на портале, то я могу использовать свою машину, как и раньше. Использование частного и общественного транспорта, автобусов и такси не разрешается. Эти запреты распространяются на Баку, Сумгаит, Гянджу, Апшеронский район и Ленкорань. Тот, кто покинет дом, станет нарушителем закона. Это значит, что он прямо нарушит требование статьи 211.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Люди должны понимать, что выйти из дома – это не просто нарушение правил ношения масок. В соответствии со статьей 211.1 Кодекса об административных правонарушениях, это будет означать привлечение к ответственности физических лиц на сумму от 100 до 200 манатов, должностных лиц – от 1500 до 2000 манатов, юридических лиц – от 2000 до 5000 манатов. Помимо штрафа, физические или юридические лица могут быть приговорены к одному месяцу административного ареста.

Поэтому каждый должен понимать, что выход из дома является нарушением особого карантинного режима. Таким образом, физические лица будут либо оштрафованы на сумму от 100 до 200 манатов, либо подвергнуты административному аресту. Пусть не думают: заплачу штраф в 50 манатов, и этим все закончится», - предупредил К.Алиев.