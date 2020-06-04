Тяжелое ДТП в Баку: автомобиль сгорел, есть пострадавшие видео
В Баку в Гарадагском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как передает Report, в поселке Сангачал автомобиль BMW врезался в грузовик Shacman.
Отмечается, что от силы удара BMW загорелся. В результате водитель автомобиля и пассажирка средних лет (личности их не указываются) получили травмы различной степени тяжести. Прохожие сумели вытащить их из машины.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Государственной противопожарной службы МЧС. Ведется расследование.