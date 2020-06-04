Икрам Нур, автор haqqin.az 01:32

Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Исмаил Каани прибыл 3 июня в Багдад вместе с правительственной делегацией Исламской Республики. Глубоко не правы были те члены шиитских группировок в Ираке, которые после гибели легендарного генерала Касема Сулеймани в начале нынешнего года горько рыдали, утверждая, что стали теперь сиротами. Преемник погибшего генерала на посту главы иранской спецслужбы «Аль-Кудс» Исмаил Каани делает все возможное, чтобы его иракские подопечные не почувствовали себя обделенными вниманием Тегерана. Раз за разом он прилетает в Багдад – и с каждым разом его визиты сюда приносят все новые и новые сюрпризы.

Судите сами – прилетает в мае, и шиитские депутаты иракского парламента вдруг начинают с энтузиазмом поддерживать кандидатуру нынешнего премьера Мустафы аль-Казыми, экс-главы Национальной разведывательной службы Ирака, имеющего британское гражданство и тесные контакты с американскими спецслужбами и саудовским наследным принцем бен Салманом. Того самого аль-Казыми, которого проиранская же «Катаиб Хизболла» обвиняла в причастности к гибели «мучеников и командиров победы Касема Сулеймани и Абу Мехди аль-Мухандиса». Но Каани посоветовал не возражать – и аль-Казыми стал премьером. В этот раз получилось еще более интригующе. Каани прилетает в Багдад утром, а уже к обеду подписывается крайне важный документ: перечень изменений в документы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность отрядов народного ополчения «Хашд Шааби», еще в марте-апреле атаковавших американский контингент в Ираке. Более того, бывшего целью массовых протестов недовольных граждан страны, в ходе которых было даже подожжено несколько штаб-квартир этой проиранской организации. Так вот, со вчерашнего дня «Хашд Шааби» - это вам не полузаконное вооруженное формирование, действующее под контролем Корпуса стражей исламской революции, а отдельное воинское объединение в структуре ВС Ирака, активный участник второго этапа стартовавшей 3 июня антитеррористической операции с кодовым названием «Герои Ирака».

Скажу больше – ополченцы из этой организации находятся на острие одного из четырех оперативных направлений удара и будут действовать под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции во главе с США, а также в тесной координации с разведывательными структурами Ирака. Вот уж воистину союз «жабы с гадюкой», поскольку и международная коалиция, и иракские спецслужбы еще месяц назад были непримиримыми врагами «Хашд Шааби» - но сейчас все волшебным образом изменилось. И теперь это не «наймиты Тегерана, на деньги своих хозяев терроризирующие население Ирака и разбойничающие на дорогах», как называли их в иракских СМИ меньше месяца назад, а вполне себе уважаемые люди. К тому же, согласно подписанному документу, «состоящие на обеспечение всем необходимым по армейским нормам вещевого и денежного довольствия». С учетом того, что эти ополченцы были внесены в боевые планы проведения операции «Герои Ирака», не должно быть иллюзий в отношении того, что американцы якобы были не в курсе привлечения «Хашд Шааби» к операции и волшебной трансформации статуса своих вчерашних противников, которые вслед за Тегераном требовали прекращения присутствия США в Ираке. Получается какой-то политический «бермудский треугольник», другого определения и не подобрать: Вашингтон с Тегераном где-то противостоят, а вот в конкретном Ираке более чем тесно сотрудничают, скажу больше – плечом к плечу намерены атаковать «спящие ячейки Исламского государства».

Впрочем, именно эти ячейки, причем далеко уже не спящие, а вполне активно бодрствующие, и являются тем ключом, который объясняет все эти «волшебные», чуть ли не в стиле Гарри Поттера, трансформации «Хашд Шааби». Неоднократно «разгромленное и обезглавленное ИГ/ДАЕШ» не только отказывается умирать, но и надеется, сменив тактику, на серьезный реванш в Ираке. Сделав ставку на точечный и выборочный характер терактов и диверсий, сосредоточившись на выведении из строя инфраструктуры и ликвидации политически- и социально значимых целей, создавая «зоны опасности» вокруг крупных населенных пунктов, перейдя на новые формы запугивания населения – просто поджигая посевы – ДАЕШ 2.0 стало силой, с которой власти Ирака самостоятельно справиться не в состоянии, сколько бы победных рапортов ни зачитывали в Багдаде. В Вашингтоне совершенно не горят желанием вновь влезать в иракское болото и ради борьбы с Исламским государством вновь расширять там свое военное присутствие. Не та у Трампа сейчас ситуация. А потому «разруливать» проблему предлагается командованию контингента в Ираке собственными силами. И они – видение реалий в «поле» совершенно отлично от вида, который открывается из окон Белого дома – решили воспользоваться принципом «враг моего врага – пусть хоть и временный, но друг», в результате чего дали согласие на привлечение к операции откровенно проиранской группировки.