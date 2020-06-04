Motorsport: в 2020 году «Формулы-1» в Азербайджане не будет

Источник авторитетного издания об авто- и мотогонках Motorsport сообщил, что организовать бакинскую гонку «Формулы-1» в 2020 году не получится.

«Есть весомые основания утверждать, что об официальной отмене Гран-при Азербайджана будет объявлено не позднее следующей недели, - пишет Motorsport. - Организация уик-энда на городской трассе в условиях последствий пандемии оказалась слишком сложной задачей. Ранее от своего городского этапа отказались в Монако, также ожидается отмена еще одной уличной гонки – Гран-при Сингапура».

Напомним, что гонка в Баку изначально должна была состояться 7 июня, но была отменена. Планировалось, что Гран-при Азербайджана состоится 20 сентября. Но организаторы бакинской гонки поставили условия: они должны иметь на подготовку примерно 10-12 недель и быть уверенными, что этап не будет отменен в последний момент. Также Баку заявил, что не хочет проводить гонку без зрителей.

Судя по всему, выполнить эти условия в текущей ситуации нереально. Баку в календаре может заменить Сочи. Обсуждается вопрос проведения там сразу двух этапов.