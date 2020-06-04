Motorsport: в 2020 году «Формулы-1» в Азербайджане не будет
Источник авторитетного издания об авто- и мотогонках Motorsport сообщил, что организовать бакинскую гонку «Формулы-1» в 2020 году не получится.
«Есть весомые основания утверждать, что об официальной отмене Гран-при Азербайджана будет объявлено не позднее следующей недели, - пишет Motorsport. - Организация уик-энда на городской трассе в условиях последствий пандемии оказалась слишком сложной задачей. Ранее от своего городского этапа отказались в Монако, также ожидается отмена еще одной уличной гонки – Гран-при Сингапура».
Напомним, что гонка в Баку изначально должна была состояться 7 июня, но была отменена. Планировалось, что Гран-при Азербайджана состоится 20 сентября. Но организаторы бакинской гонки поставили условия: они должны иметь на подготовку примерно 10-12 недель и быть уверенными, что этап не будет отменен в последний момент. Также Баку заявил, что не хочет проводить гонку без зрителей.
Судя по всему, выполнить эти условия в текущей ситуации нереально. Баку в календаре может заменить Сочи. Обсуждается вопрос проведения там сразу двух этапов.
Комментируя возможность проведения двух гонок в Краснодарском крае, официальный представитель «Сочи Автодрома» сообщил: «В настоящее время мы прорабатываем с коллегами из «Формулы-1» различные варианты проведения Гран-при России. Это касается как формата гонки, так и числа этапов. В случае необходимости мы не исключаем возможность проведения сдвоенного этапа. В Сочи отличная современная инфраструктура, которую ценят наши партнеры, что же касается организации, профессиональная команда «Росгонок» (промоутера Гран-при – ред.) готова к нескольким гоночным уик-эндам в Сочи».
Таким образом, на юге России, кроме изначально запланированного уик-энда (25-27 сентября), «Формула-1», скорее всего, проведет в Сочи и предшествующие выходные (18-20 сентября).
Официально организаторы «Ф-1» пока подтвердили календарь только до 6 сентября.