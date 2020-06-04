Как ведет себя коронавирус на разных поверхностях

Группа немецких ученых провела исследование на предмет передачи коронавируса от человека к человеку через различные поверхности. Как пишет издание Die Zeit, для изучения вопроса были выбраны более 20 домохозяйств в округе Гангельт в земле Северный Рейн-Вестфалия, в которых были зараженные члены семей.

Первые данные говорят о том, что лучше всего вирус передается через капельки жидкости в воздухе, результат же анализа всех изученных образцов воздуха оказался отрицательным, передает Росбалт

При изучении проточной воды из раковин, душа и туалета положительный результат был получен в 15,15% случаев.

Наиболее зараженной оказалась сточная вода из раковин (19,23%), примерно так же часто вирус обнаруживался в сточной воде душа (18,75%), наименьшая концентрация вируса была выявлена в туалете (8,7%).

Менее живучим вирус оказался на твердых поверхностях — даже на предметах ежедневного пользования. Пульты дистанционного управления и металлические дверные ручки оказывались заразными только в 3% случаев.