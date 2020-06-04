Меркель заявила о самой тяжелой экономической ситуации в истории Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что Федеративная Республика Германия находится в самой тяжелой экономической ситуации в своей истории.

«Мы находимся в самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ. Это нужно просто уяснить», – приводит слова Меркель ТАСС.

Канцлер напомнила, что около 7 млн жителей Германии переведены из-за пандемии на неполный рабочий день.

«Мы не знаем, как долго нас будет сопровождать эта пандемия, мы не знаем, когда будет создана вакцина», – заявила Меркель в эфире телеканала ARD. «Мы, конечно, не можем заглянуть в будущее, но, думаю, мы действовали правильно», – сказала канцлер, напомнив о согласованном пакете мер по стимулированию национальной экономики общим объемом 130 млрд евро.