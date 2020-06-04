Крупнейшая катастрофа в Арктике: разлив топлива в Норильске

Как пишет Forbes, авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. Из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров, и на проезжую часть технологической дороги вылилось дизельное топливо. Проезжавший мимо автомобиль загорелся. Всего разлилось около 21 000 т нефтепродуктов, из них 6000 т попали в грунт, остальное — в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. Из этого озера вытекает река Пясина, впадающая в Карское море.

Общая площадь загрязнения, по данным красноярской прокуратуры, составила 180 000 кв. м. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо, превышены в десятки тысяч раз, сообщил Росприроднадзор.