Крупнейшая катастрофа в Арктике: разлив топлива в Норильске
Катастрофа под российском Норильском может стать крупнейшим разливом нефтепродуктов в российской Арктике.
Как пишет Forbes, авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. Из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров, и на проезжую часть технологической дороги вылилось дизельное топливо. Проезжавший мимо автомобиль загорелся. Всего разлилось около 21 000 т нефтепродуктов, из них 6000 т попали в грунт, остальное — в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. Из этого озера вытекает река Пясина, впадающая в Карское море.
Общая площадь загрязнения, по данным красноярской прокуратуры, составила 180 000 кв. м. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо, превышены в десятки тысяч раз, сообщил Росприроднадзор.
По формальным признакам авария в Норильске может стать крупнейшим известным разливом нефтепродуктов в российской Арктике, пишет «Коммерсантъ». Экологи Greenpeace сравнили масштаб катастрофы с аварией танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году (тогда в море вылилось около 35 000 т нефти).
Причины аварии выясняются. Главный вопрос — что делать с разлившимся топливом. Прокуратура возбудила уголовные дела по статьям «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод».