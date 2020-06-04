Билл Гейтс ответил на обвинения в «чипизации» человечества

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил сторонникам различных конспирологических теорий о появлении коронавирусной инфекции и «чипизации» людей при помощи вакцины от COVID-19.

«Я никогда не принимал участия в вещах, связанных с микрочипами. Очень трудно отрицать такие истории, потому что они чрезвычайно глупые или странные», – заявил бизнесмен в интервью BBC, подчеркнув, что у него вызывает беспокойство «существование всех этих сумасшедших идей».

«Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят прививаться, то болезнь продолжит убивать людей», – приводит его слова «Говорит Москва».