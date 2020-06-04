В Ливии задержали одного из главарей сил Хафтара

Военнослужащие ливийской армии задержали в городе Тархуне одного из лидеров незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара - Рияда аль-Кюбеира, сообщает Anadolu со ссылкой на пресс-центр операции «Вулкан гнева», проводимой признанным ООН Правительством нацсогласия Ливии.

Согласно информации, аль-Кюбеир был задержан при попытке покинуть Тархуне, заблокированный правительственными войсками.

Рияд аль-Кюбеир является одним из лидеров воюющей на стороне Хафтара группировки «Каният», которая входит в число самых влиятельных вооруженных отрядов в Тархуне.

Тархуне имеет важное стратегическое значение, так как используется незаконными вооруженными формированиями в качестве перевалочного пункта и логистического центра для организации атак на ливийскую столицу.

На протяжение длительного времени город заблокирован правительственными войсками. По мнению экспертов, правительство Ливии может ускорить взятие Тархуне, если воспользуется противоречиями между действующими в городе группировками.