Нефть снова дорожает: Brent – выше $40

Цены обоих сортов нефти завершают ростом шестую неделю подряд, на сигналах о готовности крупнейших нефтедобывающих стран продлить сокращение добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $40,12 за баррель, что на $0,13 (0,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,2 (0,5%), до $39,99 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,02 (0,05%) - до $37,39 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена этих контрактов увеличилась на $0,12 (0,3%), до $37,41 за баррель.

С начала этой недели цены как Brent, так и WTI, выросли на 6%.