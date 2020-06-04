ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Обе министерские встречи стран ОПЕК, а затем и стран, не входящих в организацию, пройдут за один день, а не за два, как это происходило обычно. Об этом сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

"Мы начали подготовку к заседанию. ОПЕК соберется в 2 часа, а "не ОПЕК" - в 4 часа по венскому времени", - сказал он и предупредил, что "это будет долгая и нелегкая ночь". Собеседник агентства также подтвердил, что основной вопрос повестки — это продление текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня.

Ранее другой источник ТАСС сообщил, что Россия и Саудовская Аравия уже согласовали пролонгацию договоренности как минимум на месяц.