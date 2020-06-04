Минтруда о новшествах в предоставлении социальной помощи

Смягчаются условия получения социальной помощи, упрощается ее доступность, расширяется охват. Принятый в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева новый законопроект «О внесении изменений в закон «Об адресной государственной социальной помощи» служит смягчению условий программы социальной помощи и расширению ее охвата.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, в документе отмечено 11 изменений в статью 5 Закона и новая редакция статьи 10.

Одним из предполагаемых нововведений является то, что изменения в составе семьи и отсутствие информации об этом изменении не повлечет за собой отказ от назначения социальной помощи или прекращение выплаты назначенной помощи семье. То есть будет учитываться не изменение состава семьи, а изменение доходов. Также продлевается срок предоставления информации об изменениях в доходах семьи. Семья сможет сообщить об этом в срок от 5 до 15 рабочих дней.

В проекте также предусматривается создание механизма для привлечения семьи к самозанятости.