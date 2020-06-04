Лукашенко: «Надо будет - расстреляем тысячи человек!»

«Мы создали свою страну, в которой могут жить наши дети. Сегодня момент тот, когда отстоять ее надо. Надо защитить. Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Где-то далеко Молдавия, которую разделили напополам. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое время. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ: армяне с азербайджанцами не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок. Сколько погибло там людей. Как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер — на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним!», - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, что накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские олигархи спонсируют попытку переворота.

«И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси», - сказал глава государства.