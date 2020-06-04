Очередной филиал BirKart BOKT начал свою деятельность

Новый филиал «Ази Асланов» ООО «BirKart BOKT», учредителем которой является Kapital Bank, начал свою деятельность. Он расположен в Хатаинском районе города Баку, на улице Магомеда Хади, 73 (на выходе станции метро "Ази Асланов"). Филиал будет обслуживать клиентов каждый день с 10:00 до 18:00.

Здесь клиенты могут получить подробную информацию о BirKart, а также о партнерах Kapital Bank и их кампаниях. Кроме того, в качестве дополнительной возможности клиенты могут ознакомиться со стендами определенных партнеров, расположенными внутри филиала, и после оформления BirKart, воспользовавшись функцией рассрочки, приобрести соответствующие продукты.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в трех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк) и BirKart Miles (такситная/мильная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомлений предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют около 4000 точек партнерской сети BirKart и их количество беспрерывно растет.

BirKart могут приобрести и клиенты, которые не получают пенсию или зарплату посредством карт Kapital Bank. Для этого все лица старше 18 лет могут обратиться как в один из филиалов ООО «BirKart BOKT», так и в любой другой филиал Kapital Bank.