Вирусолог предупредил об опасности кондиционеров в офисах из-за COVID-19
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев призвал ограничить использование кондиционеров в офисах из-за риска распространения коронавируса.
По его словам, кондиционеры и вентиляторы способны разносить вирус на расстояние в несколько метров, больше, чем обычная соблюдаемая социальная дистанция — 1,5 м.
«Есть научные данные, что при направленных потоках воздуха в помещении вирус может распространяться и заражать людей на расстоянии 3-4 м», — сказал ученый, сообщает агентство «Москва», призвав в новой реальности более тщательно подходить к использованию как кондиционеров, так и любых источников потока воздуха.
При этом вирусолог назвал кондиционер с точки зрения безопасности более предпочтительным средством, чем вентилятор. Лукашев добавил, что дома кондиционером можно пользоваться без ограничений.