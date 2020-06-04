Вирусолог предупредил об опасности кондиционеров в офисах из-за COVID-19

По его словам, кондиционеры и вентиляторы способны разносить вирус на расстояние в несколько метров, больше, чем обычная соблюдаемая социальная дистанция — 1,5 м.

«Есть научные данные, что при направленных потоках воздуха в помещении вирус может распространяться и заражать людей на расстоянии 3-4 м», — сказал ученый, сообщает агентство «Москва», призвав в новой реальности более тщательно подходить к использованию как кондиционеров, так и любых источников потока воздуха.

При этом вирусолог назвал кондиционер с точки зрения безопасности более предпочтительным средством, чем вентилятор. Лукашев добавил, что дома кондиционером можно пользоваться без ограничений.