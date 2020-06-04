ГАИ о штрафах и арестах в период режима карантина

В выходные дни во время ужесточения особого карантинного режима в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Лянкяран и в Апшеронском районе на автомобильных дорогах не будет полицейских постов, однако дорожная полиция будет работать в усиленном режиме, сказал журналистам начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции полковник полиции Кямран Алиев.

«В сравнении с прошлым периодом в эти два дня (6-8 июня) введено больше ограничений, запрещен выход из дома большего числа лиц. Движение свободно только для автомобилей аварийной, спасательной служб, скорой помощи и ограниченного числа машин органов, которым разрешено работать. Эти лица могут передвигаться только на служебных автомобилях. То есть использование личного автомобиля лицом, которому разрешено выходить на работу, запрещено. Во время ограничений не разрешается движение такси, автобусов и других легковых автомобилей. Лицо, зарегистрированное на портале icaze.gov.az и имеющее официальное разрешение на работу, не может пользоваться другим автомобилем, если у предприятия, где он работает, нет служебного автомобиля», - пояснил начальник отдела.

Алиев отметил, что лицо, пользующееся в период ограничений собственным автомобилем, будет привлечено к ответственности в соответствии с требованием законодательства: «Согласно статье 211 Кодекса об административных проступках, физические лица будут штрафоваться в размере от 100 до 200 манатов, должностные лица – от 1500 до 2000 манатов, юридические лица - от 2000 до 5000 манатов, либо в зависимости от случая, учитывая личность совершившего проступок, арестовываться в административном порядке сроком до одного месяца».

Напомним, что с 00:00 часов 6 июня по 06:00 часов 8 июня в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и в Апшеронском районе будет ужесточен карантинный режим.