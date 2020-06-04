Коронавирус в России: 8 726 новых инфицированных и 144 умерших

В России за сутки выявили 8726 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее был зафиксирован 8831 новый случай.

Всего с момента начала эпидемии в России коронавирусом заразились, по состоянию на утро 5 июня, 449 834 человека. 5528 человек умерли (+144 человека за прошедшие сутки), 212 680 человек выздоровели (+8057 человек за сутки).

За прошедшие сутки было проведено 320 тысяч тестов на коронавирус, всего с момента начала эпидемии сделаны более 12 миллионов тестов.