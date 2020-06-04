Военно-политическая победа Турции в Ливии по горячим следам
Отряды Ливийской национальной армии Халифы Хафтара полностью отступили от окрестностей Триполи. Таким образом, начавшаяся 14 месяцев назад попытка сил, возглавляемых фельдмаршалом Хафтаром, взять столицу Ливии завершилась неудачей.
Впрочем, назвать происходящее отступлением «Ливийской национальной армии» (ЛНА) было бы слишком большой натяжкой. Драп, паническое бегство, в ходе которого воинство самопровозглашенного «верховного правителя Ливии» побросало не только боеприпасы и различное военное имущество, но даже «Грады» и старые вертолеты – вот более четкое описание происходящего.
Фронт в южных районах Триполи рухнул, утратившие управление и изрядно потрепанные части ЛНА бегут в район Тархуна, а если им не удастся удержаться и там - то в скором времени мы увидим боевые действия в районе Сирта и Бани-Валида.
Хуже действовали только Эмираты и саудиты при штурме йеменской Ходейды, где умудрились проиграть при еще более благоприятных условиях. Но, с другой стороны, и штурм Триполи разрабатывался с участием советников из ОАЭ – так что, печальному исходу удивляться не приходится.
Но вот дальше-то, после обрушения фронта, драпа с оставлением вооружений и имущества - и начинается самое интересное. Хафтар ближайшим окружением срочно вылетели в Каир. «Чтобы», - как говорят в его окружении, - «предложить новые мирные инициативы по урегулированию кризиса в стране».
При этом, его основной противник, глава Правительства национального согласия Фаез Саррадж отправился в Анкару, его заместитель - в Россию.
Победа в битве за Триполи, давайте уж называть вещи своими именами – это военная победа Анкары и укрепление ее позиций в Триполитании и Восточном Средиземноморье. Что создает в ливийском конфликте новую реальность, превращая ее из войны гражданской в войну внешних игроков за установлением контроля над регионом.
А это, в свою очередь, будет означать, что в лагере спонсоров Хафтара начнутся активные телодвижения: прежде всего, они еще теснее сплотятся в борьбе с «османским колониализмом и экспансией Эрдогана», поскольку допустить победу Анкары в Ливии – совершенно не в их интересах.
Фигуры на замену фельдмаршала у них нет, следовательно, для Эмиратов, Каира, Греции и Парижа он так и останется главной ставкой. Важной настолько, что они вполне согласны, что в эту их антитурецкую коалицию на правах технического исполнителя вступит и режим Башара Асада.
Ведь если Анкара использует наемников из Сирии, то почему бы и ее противникам не действовать аналогичным образом. Дамаску сейчас крайне необходимы деньги – почему бы не получить их в обмен на контингент «сирийских добровольцев», оказывающих помощь силам Хафтара?
Сегодня судьба Ливии решается за ее пределами. В ливийском небе сталкиваются турецкие и китайские дроны, а арабские монархии отправляют российские зенитные комплексы через компании с регистрацией в Казахстане и на Британских Виргинских островах – так что, поражение Хафтара под Триполи совершенно не означает конца войны – это даже шагом к миру не назовешь.
Сирийский и ливийский конфликты становятся все более взаимосвязанными, вовлекая в свою орбиту все новых внешних игроков – и это значит, что ситуация становится все более запутанной, а борьба иностранных сил за свои интересы – все более ожесточенной.
Причем, фельдмаршала эта ситуация вполне устраивает, более того – он хотел бы еще и большего иностранного присутствия. Во время своего посещения Каира он мало того, что попросил Египет оказать ему поддержку на международной арене, чтобы «остановить вторжение Турции в Ливию» - так еще и призвал «применить положения договора о коллективной обороне Лиги арабских государств». То есть открытым текстом пригласил иностранный воинский контингент в свою страну для борьбы с политическими противниками.
Видимо, сидеть на иностранных штыках ему все же представляется более приемлемым и комфортным, чем за столом переговоров. Такие вот «миротворческие инициативы».
У разгромленного «верховного правителя» хватило наглости потребовать (!) от международного сообщества – мнение которого он еще три месяца назад цинично игнорировал, сбегая с международных конференций - снять эмбарго на поставку вооружений ЛНА, а также осуществлять международный мониторинг для предотвращения попадания оружия из Турции в Ливию.
Так что, впереди Ливию ждет немало интересного, правда этим вряд ли будут довольны простые ливийцы, родина которых оказалась в эпицентре схватки внешних игроков.