Икрам Нур, автор haqqin.az 11:51

Отряды Ливийской национальной армии Халифы Хафтара полностью отступили от окрестностей Триполи. Таким образом, начавшаяся 14 месяцев назад попытка сил, возглавляемых фельдмаршалом Хафтаром, взять столицу Ливии завершилась неудачей. Впрочем, назвать происходящее отступлением «Ливийской национальной армии» (ЛНА) было бы слишком большой натяжкой. Драп, паническое бегство, в ходе которого воинство самопровозглашенного «верховного правителя Ливии» побросало не только боеприпасы и различное военное имущество, но даже «Грады» и старые вертолеты – вот более четкое описание происходящего. Фронт в южных районах Триполи рухнул, утратившие управление и изрядно потрепанные части ЛНА бегут в район Тархуна, а если им не удастся удержаться и там - то в скором времени мы увидим боевые действия в районе Сирта и Бани-Валида.

Хуже действовали только Эмираты и саудиты при штурме йеменской Ходейды, где умудрились проиграть при еще более благоприятных условиях. Но, с другой стороны, и штурм Триполи разрабатывался с участием советников из ОАЭ – так что, печальному исходу удивляться не приходится. Но вот дальше-то, после обрушения фронта, драпа с оставлением вооружений и имущества - и начинается самое интересное. Хафтар ближайшим окружением срочно вылетели в Каир. «Чтобы», - как говорят в его окружении, - «предложить новые мирные инициативы по урегулированию кризиса в стране». При этом, его основной противник, глава Правительства национального согласия Фаез Саррадж отправился в Анкару, его заместитель - в Россию. Победа в битве за Триполи, давайте уж называть вещи своими именами – это военная победа Анкары и укрепление ее позиций в Триполитании и Восточном Средиземноморье. Что создает в ливийском конфликте новую реальность, превращая ее из войны гражданской в войну внешних игроков за установлением контроля над регионом. А это, в свою очередь, будет означать, что в лагере спонсоров Хафтара начнутся активные телодвижения: прежде всего, они еще теснее сплотятся в борьбе с «османским колониализмом и экспансией Эрдогана», поскольку допустить победу Анкары в Ливии – совершенно не в их интересах.