В США анонсировали новый марш на Вашингтон

Правозащитник и священник-протестант Эл Шарптон анонсировал организацию нового марша на Вашингтон — по примеру знаменитой акции, организованной Мартином Лютером Кингом — младшим в 1963 году. Об этом сообщает USA Today.

Шарптон объявил о грядущей акции во время своей проповеди 4 июня. «Мы должны вернуться в Вашингтон и постоять за свои права — черные, белые, латиноамериканцы, арабы, — встать в тени Линкольна и сказать им, что пора кончать со всем этим», — приводит издание его слова.

«Мы возвращаемся в Вашингтон, Мартин», — обратился он к Мартину Лютеру Кингу Третьему, сыну знаменитого правозащитника, который во время исторического марша произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта».

Марш запланирован на 28 августа — в 57-ю годовщину того выступления. Также в этот день президент США Дональд Трамп, предположительно, подтвердит, что будет выдвигаться на выборы как кандидат от Республиканской партии.