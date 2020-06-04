Трамп благодарит Иран за освобождение американца видео
Освобождение из иранской тюрьмы американца Майкла Уайта показало, что сделки с Тегераном возможны, заявил президент США Дональд Трамп. Он поблагодарил Иран за решение освободить Уайта.
Navy veteran Michael White on his release from Iran: I want to thank President @realDonaldTrump for helping to free me pic.twitter.com/CwKKDC1ze4— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) June 4, 2020
«Я только что поговорил по телефону с Майклом Уайтом, который сейчас находится в Цюрихе после освобождения из Ирана. Скоро он вернется на американском самолете домой в США. С тех пор как я стал президентом, мы вернули более 40 американских заложников и задержанных. Спасибо Ирану, это показывает, что сделка возможна»,— написал Трамп в Twitter.
Накануне Иран отпустил американца Майкла Уайта, задержанного в 2018 году и приговоренного к 13 годам тюрьмы. Ранее власти США отпустили иранского ученого Сируса Асгари, которого в 2016 году обвинили в краже коммерческой тайны.
США и Иран уже проводили обмен заключенными в декабре 2019 года. Тогда Вашингтон передал иранского ученого Масуда Солеймани, а Тегеран — американского студента Сюэ Вана.