Освобождение из иранской тюрьмы американца Майкла Уайта показало, что сделки с Тегераном возможны, заявил президент США Дональд Трамп. Он поблагодарил Иран за решение освободить Уайта.

«Я только что поговорил по телефону с Майклом Уайтом, который сейчас находится в Цюрихе после освобождения из Ирана. Скоро он вернется на американском самолете домой в США. С тех пор как я стал президентом, мы вернули более 40 американских заложников и задержанных. Спасибо Ирану, это показывает, что сделка возможна»,— написал Трамп в Twitter.

Накануне Иран отпустил американца Майкла Уайта, задержанного в 2018 году и приговоренного к 13 годам тюрьмы. Ранее власти США отпустили иранского ученого Сируса Асгари, которого в 2016 году обвинили в краже коммерческой тайны.

США и Иран уже проводили обмен заключенными в декабре 2019 года. Тогда Вашингтон передал иранского ученого Масуда Солеймани, а Тегеран — американского студента Сюэ Вана.