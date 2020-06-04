В Петербурге ребенок азербайджанцев умер после укола врачей

В Невском районе Санкт-Петербурга четырехмесячный ребенок граждан Азербайджана умер после укола.

Как пишет издание Piter.TV, около трех часов ночи того же дня ребенку стало плохо, родители вызвали врача. Медик сделал малышу укол дротаверина (российский аналог Но-шпы). После этого ребенку стало еще хуже, вторая бригада не успела приехать, мальчик скончался.

Тело направили в морг для установления причины смерти. Следователи изъяли шприцы и вскрытую ампулу дротаверина.

Отмечается, что семья азербайджанцев благополучная, на учете не состоит.