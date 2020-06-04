Мексиканский город охватили протесты

Протесты против действий полиции, которые привели к смерти задержанного, вспыхнули в мексиканском городе Гвадалахара, передает газета Financiero.

По данным издания, 4 мая там за административное нарушение был задержан 30-летний каменщик Джованни Лопес. Во время задержания сотрудники полиции применили силу. По некоторым данным, причиной задержания стало то, что Лопес находился на улице без маски. На следующий день родственников задержанного оповестили, что он доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где позднее скончался.

По информации СМИ, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, но семья Лопеса утверждает, что на теле мужчины были многочисленные повреждения, а также огнестрельное ранение в ногу.

Протестующие требуют проведения расследования случившегося. На акции протеста собрались более тысячи человек, сообщает газета. Протест перерос в беспорядки и столкновения.