Иранское грузовое судно «Бехбахан» затонуло у побережья Ирака. Об этом сообщает BBC.

Согласно информации, инцидент произошел недалеко от иракского порта Умм-эль-Каср. Несколько членов экипажа были спасены. По сведениям различных источников, не менее десяти человек пропали без вести.

В свою очередь генеральный директор по безопасности на море Иранской портовой и морской организации Надер Пасандеж подтвердил, что двое человек из команды судна погибли, четверо спаслись.